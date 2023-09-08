Краснодарский край стал самым популярным направлением отдыха осенью
Россияне выбрали курорты Краснодарского края для осеннего отдыха, говорится в исследовании сервиса «Островок.Ru».
На Кубань пришлось 25% всех бронирований. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Москва (15% и 12% соответственно).
7% туристов выбрали для отдыха Калининградскую область. По 3% предпочли Ставропольский край и Дагестан, пишет «Газета.Ru».
Лидерами по росту количества бронирований стали Алтай, Новосибирская и Мурманская области.
По данным OneTwoTrip, россияне с детьми предпочли провести лето в Москве и Стамбуле, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Армении освободили блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
- Около 20% россиян не разрешили детям носить ювелирные украшения в школу
- Краснодарский край стал самым популярным направлением отдыха осенью
- Солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров признан иноагентом
- Путин: конфликт на Украине спровоцирован для сдерживания России
- Росстат сообщил об ускорении роста цен на бензин в августе
- Тилль Линдеманн выпустил новый клип с тиграми и Аглаей Тарасовой
- В НАТО осудили выборы в новых регионах России
- Депутат Милонов заявил о получении звания лейтенанта
- RNC Pharma: производители лекарств в РФ зависят от зарубежного сырья на 80%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru