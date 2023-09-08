Краснодарский край стал самым популярным направлением отдыха осенью

Россияне выбрали курорты Краснодарского края для осеннего отдыха, говорится в исследовании сервиса «Островок.Ru».

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На Кубань пришлось 25% всех бронирований. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Москва (15% и 12% соответственно).

7% туристов выбрали для отдыха Калининградскую область. По 3% предпочли Ставропольский край и Дагестан, пишет «Газета.Ru».

Лидерами по росту количества бронирований стали Алтай, Новосибирская и Мурманская области.

По данным OneTwoTrip, россияне с детьми предпочли провести лето в Москве и Стамбуле, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ОтдыхКраснодарский КрайТуризм

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