«Страны продления лета»: Россиянам назвали замену дорогих Таиланда и Эмиратов

Россияне могут отказаться от Таиланда и ОАЭ, если осенью они подорожают на треть, сказал в эфире НСН Сергей Голов, и смогут отдохнуть в Турции за сто тысяч на двоих, добавила Наталья Осипова.

Осеннее подорожание путевок в экзотические страны может отпугнуть российских туристов и переориентировать на «зимнюю Турцию», считают эксперты индустрии, опрошенные НСН.

По данным СМИ, в октябре-ноябре отдых в Таиланде, ОАЭ, Египте, на Кубе и Мальдивах подорожает для россиян на 10-30%.

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«Для россиян это "страны продления лета". Повышение цен там стандартно, поскольку в этих странах начинается сезон. Если подорожание составит 30%, спрос упадет, потому что в нынешнем эквиваленте рубль-доллар это будет очень дорого. Все будет зависеть от того, на каких авиакомпаниях мы будем летать. Сейчас сложно прогнозировать, но перелеты в Египет не больше пяти часов будут востребованы, а в Таиланд лететь дольше, тем более, у нас сейчас почти нет прямых рейсов. Гоа может быть и будет дешевле, потому что ближе лететь, до Шри-Ланки лететь дольше», - сказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

При этом он отметил, что сейчас никто не предлагает туры с большой глубиной по времени.

«Сейчас никто не делает пакетные туры с такой глубиной, потому что никто не знает, что будет завтра. Ранее бронирование практически не работает - разве что только по России», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова сказала НСН, что на фоне подорожания дальних направлений самой доступной страной станет Турция.

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«В Эмиратах наступает сезон, с сентября цены пойдут вверх, а на сколько, не знают даже сами туроператоры. Начиная с октября, Турция станет самым доступным направлением, там начинается зимний сезон. За 105 тысяч на двоих в отеле "три звезды" можно будет отдохнуть неделю, это с учетом перелета, трансфера, страховки и проживания, плюс питание по системе "все включено"», - отметила собеседница НСН.

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что Турция этим летом лихорадочно повышала цены для туристов, что открыло для россиян новые направления: Африку и Южную Корею.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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