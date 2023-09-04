«Страны продления лета»: Россиянам назвали замену дорогих Таиланда и Эмиратов
Россияне могут отказаться от Таиланда и ОАЭ, если осенью они подорожают на треть, сказал в эфире НСН Сергей Голов, и смогут отдохнуть в Турции за сто тысяч на двоих, добавила Наталья Осипова.
Осеннее подорожание путевок в экзотические страны может отпугнуть российских туристов и переориентировать на «зимнюю Турцию», считают эксперты индустрии, опрошенные НСН.
По данным СМИ, в октябре-ноябре отдых в Таиланде, ОАЭ, Египте, на Кубе и Мальдивах подорожает для россиян на 10-30%.
«Для россиян это "страны продления лета". Повышение цен там стандартно, поскольку в этих странах начинается сезон. Если подорожание составит 30%, спрос упадет, потому что в нынешнем эквиваленте рубль-доллар это будет очень дорого. Все будет зависеть от того, на каких авиакомпаниях мы будем летать. Сейчас сложно прогнозировать, но перелеты в Египет не больше пяти часов будут востребованы, а в Таиланд лететь дольше, тем более, у нас сейчас почти нет прямых рейсов. Гоа может быть и будет дешевле, потому что ближе лететь, до Шри-Ланки лететь дольше», - сказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
При этом он отметил, что сейчас никто не предлагает туры с большой глубиной по времени.
«Сейчас никто не делает пакетные туры с такой глубиной, потому что никто не знает, что будет завтра. Ранее бронирование практически не работает - разве что только по России», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова сказала НСН, что на фоне подорожания дальних направлений самой доступной страной станет Турция.
«В Эмиратах наступает сезон, с сентября цены пойдут вверх, а на сколько, не знают даже сами туроператоры. Начиная с октября, Турция станет самым доступным направлением, там начинается зимний сезон. За 105 тысяч на двоих в отеле "три звезды" можно будет отдохнуть неделю, это с учетом перелета, трансфера, страховки и проживания, плюс питание по системе "все включено"», - отметила собеседница НСН.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что Турция этим летом лихорадочно повышала цены для туристов, что открыло для россиян новые направления: Африку и Южную Корею.
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