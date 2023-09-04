«Страны продления лета»: Россиянам назвали замену дорогих Таиланда и Эмиратов

«Для россиян это "страны продления лета". Повышение цен там стандартно, поскольку в этих странах начинается сезон. Если подорожание составит 30%, спрос упадет, потому что в нынешнем эквиваленте рубль-доллар это будет очень дорого. Все будет зависеть от того, на каких авиакомпаниях мы будем летать. Сейчас сложно прогнозировать, но перелеты в Египет не больше пяти часов будут востребованы, а в Таиланд лететь дольше, тем более, у нас сейчас почти нет прямых рейсов. Гоа может быть и будет дешевле, потому что ближе лететь, до Шри-Ланки лететь дольше», - сказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

При этом он отметил, что сейчас никто не предлагает туры с большой глубиной по времени.

«Сейчас никто не делает пакетные туры с такой глубиной, потому что никто не знает, что будет завтра. Ранее бронирование практически не работает - разве что только по России», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова сказала НСН, что на фоне подорожания дальних направлений самой доступной страной станет Турция.