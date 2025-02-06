Краснодарский край назвали самым гостеприимным российским регионом

Второе место заняла Москва (97 баллов), замыкает тройку с большим отставанием Санкт-Петербург (75 баллов), на четвертом и пятом месте расположились Подмосковье и Ставропольский край (60 и 46 баллов). Также в ТОП-10 вошли Калининградская область, Татарстан, Ленинградская область, Свердловская область и Иркутская область.

Регионы оценивали по 16 критериям, учитывалась и динамика оценки за пять лет. В частности, анализ проводился по таким критериям, как длительность проживания туристов, количество гостиниц и их загрузка, а также число россиян, пользовавшихся услугами отелей.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские туристы в прошлом году совершили свыше 92 миллионов внутренних поездок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

