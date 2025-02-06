Краснодарский край назвали самым гостеприимным российским регионом
Краснодарский край занял первое место в России по организации приема туристов и гостеприимству за последние пять лет. Регион смог набрать максимальные 100 баллов, сообщило издание РБК со ссылкой на исследование ДОМ.РФ.
Второе место заняла Москва (97 баллов), замыкает тройку с большим отставанием Санкт-Петербург (75 баллов), на четвертом и пятом месте расположились Подмосковье и Ставропольский край (60 и 46 баллов). Также в ТОП-10 вошли Калининградская область, Татарстан, Ленинградская область, Свердловская область и Иркутская область.
Регионы оценивали по 16 критериям, учитывалась и динамика оценки за пять лет. В частности, анализ проводился по таким критериям, как длительность проживания туристов, количество гостиниц и их загрузка, а также число россиян, пользовавшихся услугами отелей.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские туристы в прошлом году совершили свыше 92 миллионов внутренних поездок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru