Туристам из РФ в КНДР запрещали выходить из отеля

Гражданам России, которые впервые после пандемии коронавируса побывали в КНДР, запрещали покидать гостиницу и делать фото некоторых объектов. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал один из участников группы туристов Илия Воскресенский.

При этом путешественник признался, что запреты пришлись ему по душе — только так, по его словам, есть возможность по-настоящему почувствовать атмосферу закрытой страны. Воскресенский также признался, что был доволен увиденным ранним утром в Пхеньяне — в 7:30 по местному времени все улицы были пусты.