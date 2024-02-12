Туристам из РФ в КНДР запрещали выходить из отеля
Гражданам России, которые впервые после пандемии коронавируса побывали в КНДР, запрещали покидать гостиницу и делать фото некоторых объектов. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал один из участников группы туристов Илия Воскресенский.
При этом путешественник признался, что запреты пришлись ему по душе — только так, по его словам, есть возможность по-настоящему почувствовать атмосферу закрытой страны. Воскресенский также признался, что был доволен увиденным ранним утром в Пхеньяне — в 7:30 по местному времени все улицы были пусты.
Турист также рассказал, что северокорейские сопровождающие и гиды проявляли максимум радушия, готовы были всегда помочь, отвечали на вопросы – правда, порой, уклончиво. Воскресенский также побывал на горнолыжном курорте КНДР Масикрен. По оценке путешественника, его нельзя назвать безопасным из-за отсутствия у северокорейцев опыта строительства трасс для катания.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 9 февраля первая за пять лет группа туристов из России отправилась на отдых на зимний курорт Масикрен. Тур с отправлением из Владивостока продолжался четыре дня и стоил 750 долларов США на человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru