Китайские визовые центры откроются в Москве и Петербурге
Китай решил открыть в Москве и Санкт-Петербурге визовые центры, чтобы повысить эффективность работы.
«Ведутся переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества, официально еще не открылись и временно не могут принимать заявления», - говорится в заявлении дипведомства.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что у России и Китая не будет большого авиасообщения до тех пор, пока китайские посольства не научатся оперативно обрабатывать заявки на получение виз в Поднебесную.
Власти КНР объявили о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам после снятия ограничений из-за коронавируса с 15 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru