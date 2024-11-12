Китай стал лидером въездного турпотока в РФ за девять месяцев
Свыше 13 млн иностранных граждан посетили Россию в январе-сентябре, из них с целью туризма – почти 1,3 млн, свидетельствует статистика Погранслужбы ФСБ РФ.
Согласно данным, за девять месяцев текущего года в Россию въехало почти на 11% больше иностранцев, чем за такой же период 2023 года. Отмечается, что число въездных туристических поездок выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Китай стал лидером въездного турпотока в январе-сентябре, оттуда приехали 731,9 тысячи путешественников. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Второе место занимает Германия с 52,4 тысячами туристов. На третьем месте расположился Иран, откуда приехали 45,5 тысячи туристов, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что число поездок россиян за границу в январе – сентябре увеличилось на 7%, всего за девять месяцев граждане РФ совершили порядка 22,5 млн визитов в другие страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru