АТОР: Число поездок россиян за границу в январе – сентябре выросло на 7%
Число поездок россиян за границу в январе – сентябре увеличилось на 7%, всего за девять месяцев граждане РФ совершили порядка 22,5 млн визитов в другие страны, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Согласно данным, почти половина всего турпотока – 47,14% или 10,6 млн поездок (+20% год к году) – пришлось на 32 страны дальнего зарубежья. Речь преимущественно идет о странах, которые расположены в Северной Африке и Азии. В их числе – Катар, Таиланд, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Япония и другие. В список также вошла Сербия.
Прирост турпотока россиян в сегменте «ближнего зарубежья» незначительный, он составил всего 1,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Лидером среди самых посещаемых россиянами стран по результатам трех кварталов стала Турция с более 5 млн визитов. Второе место занял Китай, топ-3 замыкают ОАЭ.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что на Новый год россияне поедут в Таиланд, Египет и ОАЭ. Он также отметил, что больше всего за год подорожал Таиланд – на 15%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru