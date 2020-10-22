Китай не будет возобновлять туризм в зимнем сезоне

Китай в ближайшие месяцы не будет возобновлять туристические поездки в страну и из неё.

В официальном распоряжении Министерства культуры и туризма Китая, опубликованном в среду, указаны меры по дальнейшему усилению профилактики и борьбы с эпидемиями. Среди них — намерение не возобновлять работу туристических компаний, в том числе в онлайне, по организации въездных и выездных туров.

Ведомство рекомендует обратить особое внимание на внедрение новых санитарных стандартов на территории достопримечательностей страны, отелей и турфирм.



Решение китайского Минкульта мотивировано продолжающейся пандемией коронавируса в мире и риском вспышек инфекции в осенне-зимний период.

Ранее СМИ сообщали о запрете рейсов в Китай из-за обнаружения COVID-19 у 11 пассажиров, прибывших в Шанхай из Москвы. Китайские власти запретили «Аэрофлоту» выполнять любые рейсы, даже гуманитарные. Также сохраняется запрет на въезд в Китай для иностранцев с действующими туристическими визами.