Китай не будет возобновлять туризм в зимнем сезоне
Китай в ближайшие месяцы не будет возобновлять туристические поездки в страну и из неё.
В официальном распоряжении Министерства культуры и туризма Китая, опубликованном в среду, указаны меры по дальнейшему усилению профилактики и борьбы с эпидемиями. Среди них — намерение не возобновлять работу туристических компаний, в том числе в онлайне, по организации въездных и выездных туров.
Ведомство рекомендует обратить особое внимание на внедрение новых санитарных стандартов на территории достопримечательностей страны, отелей и турфирм.
Решение китайского Минкульта мотивировано продолжающейся пандемией коронавируса в мире и риском вспышек инфекции в осенне-зимний период.
Ранее СМИ сообщали о запрете рейсов в Китай из-за обнаружения COVID-19 у 11 пассажиров, прибывших в Шанхай из Москвы. Китайские власти запретили «Аэрофлоту» выполнять любые рейсы, даже гуманитарные. Также сохраняется запрет на въезд в Китай для иностранцев с действующими туристическими визами.
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