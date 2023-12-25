Aviasales: объем бронирования билетов в Китай в 2023 году вырос в 20 раз

В 2023 году объем бронирований билетов в Китай увеличился в 20 раз, сообщили в сервисе планирования путешествий Aviasales.

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Кроме того, Китай вошел в топ-15 самых популярных стран у самостоятельных путешественников из России.

Отмечается, что средняя стоимость перелета туда-обратно в 2023 году составила 66,7 тысячи рублей.

При этом происходит постепенное восстановление туристического потока в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения, в том числе европейские. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё одно направление, набирающее обороты, - Куба.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Юрьев
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