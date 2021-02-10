Кипр возобновит выдачу турвиз россиянам с 1 марта
Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян с 1 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на атташе по туризму посольства Кипра в России, представителя министерства туризма республики Димитриса Димитриу.
Атташе подчеркнул, что граждане РФ смогут оформить турвизу онлайн. Кроме того, власти отменят карантин для всех иностранцев, прибывающих на Кипр.
Димитриу напомнил, что в марте Кипр откроет границы для 56 государств, при этом страны разделят на категории в зависимости от текущей эпидобстановки.
Так, гражданам государств «красной» зоны для въезда будет необходимо сдать тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до поездки, а также пройти тестирование по прибытии. Иностранцам из «оранжевой» категории нужен только тест для въезда, гражданам стран «зелёной» зоны для прибытия на Кипр не понадобится никаких анализов.
Представитель Минтуризма Кипра также отметил, что всем прибывающим на остров за 24 часа до поездки необходимо зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass. На электронном ресурсе можно также заранее забронировать тест на коронавирус.
По словам Димитриу, туристов с положительным тестом на COVID-19 отправят на лечение, причём затраты на проживание, питание и лекарства возьмёт на себя правительство Кипра.
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