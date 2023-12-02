Бангкок и Пхукет стали самыми популярными у россиян направлениями для зимовок
Бангкок и Пхукет стали наиболее востребованными направлениями для зимовок среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.
Эксперты проанализировали авиабронирования с ноября текущего года по март 2024- го с пребыванием более трех недель. Как выяснилось, самое популярное направлением для зимовок — Бангкок (18,5%). Ночь в отеле в тайской столице обойдется в среднем в 5,5 тысячи рублей.
На втором месте списка находится Пхукет (13,3%). Жилье здесь стоит в среднем 3,7 тысячи рублей в сутки. Третье наиболее востребованное направление — балийский Денпасар (10,3%), номер здесь можно снять в среднем за 3 тысячи рублей в день.
Кроме того, в число популярных направлений вошли Ханой, Коломбо, Хошимин, Манила, Дубай, Стамбул, Ереван.
Ранее стало известно, что в преддверии Нового года россияне чаще всего выбирают туры в Турцию, Египет, Таиланд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru