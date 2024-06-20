Каждое пятое бронирование авиабилетов в июне приходится на Сочи
Каждое пятое бронирование перелетов в июне 2024 года (или 21% от всех бронирований за лето) пришлось на город-курорт Сочи, подсчитали в «Авиасейлс».
Больше всех Сочи пользуется спросом у московских туристов – на них приходится 33% от всех купленных билетов. При этом, по данным сервиса, отдых москвичей в среднем длится девять дней, а каждое пятое бронирование совершают семьи с детьми, передает «Газета.Ru»
Значительно менее популярен солнечный курортный город среди жителей Санкт-Петербурга – только 9% туристов из этого города приобрели билеты в Сочи. При этом 19% петербуржцев поедут на отдых с детьми.
Из Екатеринбурга и Уфы в Сочи отправятся 5% туристов, а из Красноярска – 4%.
Ранее Краснодарский край признали наиболее опасным регионом для отдыха в России летом 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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