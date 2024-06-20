Каждое пятое бронирование авиабилетов в июне приходится на Сочи

Каждое пятое бронирование перелетов в июне 2024 года (или 21% от всех бронирований за лето) пришлось на город-курорт Сочи, подсчитали в «Авиасейлс».

Больше всех Сочи пользуется спросом у московских туристов – на них приходится 33% от всех купленных билетов. При этом, по данным сервиса, отдых москвичей в среднем длится девять дней, а каждое пятое бронирование совершают семьи с детьми, передает «Газета.Ru»