Камбоджа открылась для привитых туристов
Министерство здравоохранения Камбоджи разрешило въезд в страну иностранным туристам, привитым любой из существующих вакцин от COVID, пишет издание Khmer Times.
Отмечается, что власти страны продвигают политику «недискриминации» вакцин, поэтому разрешили въезд иностранным путешественникам с прививкой любым препаратом от коронавируса.
По прибытии в Камбоджу приезжие должны пройти недельный карантин, предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.
Как сообщалось ранее, власти США приняли решение с 8 ноября разрешить въезд в страну полностью вакцинированным туристам, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
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