Камбоджа открылась для привитых туристов

Отмечается, что власти страны продвигают политику «недискриминации» вакцин, поэтому разрешили въезд иностранным путешественникам с прививкой любым препаратом от коронавируса.

По прибытии в Камбоджу приезжие должны пройти недельный карантин, предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщалось ранее, власти США приняли решение с 8 ноября разрешить въезд в страну полностью вакцинированным туристам, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

