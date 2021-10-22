Камбоджа открылась для привитых туристов

Министерство здравоохранения Камбоджи разрешило въезд в страну иностранным туристам, привитым любой из существующих вакцин от COVID, пишет издание Khmer Times.

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Отмечается, что власти страны продвигают политику «недискриминации» вакцин, поэтому разрешили въезд иностранным путешественникам с прививкой любым препаратом от коронавируса.

По прибытии в Камбоджу приезжие должны пройти недельный карантин, предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщалось ранее, власти США приняли решение с 8 ноября разрешить въезд в страну полностью вакцинированным туристам, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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ТЕГИ:ТуризмКамбоджа
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