Калининград вошел в топ популярных туристических направлений февраля

Возглавила рейтинг столица России (13% бронирований апартаментов), на втором месте разместился Санкт-Петербург (11% бронирований). Замыкает тройку лидеров Сочи (5% бронирований).

На четвертом месте - курорт «Красная Поляна». Туда россияне ездят в среднем на шесть ночей, суточная стоимость размещения - 3668 рублей. На пятом месте расположилась Казань (три ночи, 3362 рублей). Калининград же - на шестом месте (четыре ночи, 3174 рублей). Также в топ-10 вошли Краснодар, Нижний Новгород, Кисловодск и Пятигорск.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области турпоток превысил рекордные 4,7 миллиона человек по итогам 2024 года, напоминает RT.

