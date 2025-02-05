Калининград вошел в топ популярных туристических направлений февраля
Калининград вошел в топ-10 популярных туристических направлений для поездок в феврале, сообщил сервис «Твил».
Возглавила рейтинг столица России (13% бронирований апартаментов), на втором месте разместился Санкт-Петербург (11% бронирований). Замыкает тройку лидеров Сочи (5% бронирований).
На четвертом месте - курорт «Красная Поляна». Туда россияне ездят в среднем на шесть ночей, суточная стоимость размещения - 3668 рублей. На пятом месте расположилась Казань (три ночи, 3362 рублей). Калининград же - на шестом месте (четыре ночи, 3174 рублей). Также в топ-10 вошли Краснодар, Нижний Новгород, Кисловодск и Пятигорск.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области турпоток превысил рекордные 4,7 миллиона человек по итогам 2024 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru