Кабардино-Балкария вошла в топ мест для романтических путешествий по России

По данным МТС Travel, одним из самых романтических мест Самарской области считается развлекательный комплекс Замок Гарибальди. В Москве влюбленные могут пойти на свидание в кинотеатр для двоих «Секрет», прокатиться по Москве-реке на теплоходе, сходить на творческий мастер-класс в Аптекарский огород.

В Санкт-Петербурге можно прогуляться по Таврическому или Михайловскому саду, парку 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, подняться на колоннаду Исаакиевского собора, а также отправиться смотреть дворцы Петергофа или Царского Села. В Кабардино-Балкарской Республике влюбленные могут посетить экопарк «Долина Нарзанов» и живописный замок Шато-Эркен в средневековом стиле. В Екатеринбурге ищущих романтику ждет центр «Эрмитаж-Урал» с коллекцией западноевропейского искусства, дендропарк и термальный комплекс под открытым небом «Баден-Баден».

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал «Радиоточке НСН», что покупать туры на майские праздники или летние месяцы года стоит заранее. Он также посоветовал выбирать более длительные путешествия, так как стоимость перелета составляет до 50% от цены тура и не зависит от количества дней отпуска.

