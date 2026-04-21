Матвиенко предложила переселить россиян в просторные дома и посадить цветы ради рождаемости

По её словам, гражданам нужно перестать «ютиться в квартирах в нескольких крупных городах» и начать строить по всей стране «просторные дома», заводить большие семьи. Она также предложила высадить во дворах цветы. Матвиенко считает, что россияне не захотят заводить детей, «если вместо детской или спортивной площадки во дворе торчат ржавые трубы, а по тротуарам невозможно проехать с коляской и так далее».

Спикер указала, что «обезлюживание территорий» представляет для РФ «стратегическую угрозу», что не допустимо как с точки зрения национальной безопасности, так с точки зрения развития экономики. Политик предложила с этого года во всех муниципалитетах объявить акцию «сажаем цветы». Она намерена лично «ездить и проверять», насколько ответственно местные власти отнеслись к реализации инициативы.

Ранее стало известно, что в РФ фиксируется кризис института семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

