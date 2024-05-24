Италия стала страной с самыми дешевыми отелями в Европе
Италия стала страной Европы с самыми дешевыми отелями, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».
Так, ночь в итальянской гостинице обойдется отечественным туристам в среднем в 5,3 тысячи рублей. Среди других направлений в топе также Филиппины (4,9 тысячи рублей), Мексика (6,1 тысячи рублей) и Вьетнам (6,9 тысячи рублей).
Российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным туристических компаний, перед началом летнего сезона фиксируется повышение спроса на так называемые комбинированные туры, которые предусматривают поездку в несколько стран.
При этом уже с 11 июня шенгенская виза станет дороже, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение Министерства иностранных и европейских дел Словении. Рост составит 12%. Виза будет стоить 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Италия стала страной с самыми дешевыми отелями в Европе
- Германия и Дания передали Украине десять танков Leopard
- Опрос: Родители готовы заплатить за смену в детском лагере не более 50 тысяч рублей
- ВСУ ударили 25 снарядами РСЗО по Шебекинскому округу Белгородской области
- В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с такси и автобусом
- В ФРГ заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой
- Москва расширяет поддержку патентования изобретений за рубежом
- СМИ: Новый фильм Стивена Спилберга про НЛО выйдет в 2026 году
- Военнослужащие ВСУ получили пожизненные сроки за расстрел жителей Мариуполя
- СМИ: Французский офицер попал в плен ВС России в районе Клещеевки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru