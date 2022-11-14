Италия изменила правила приема паспортов россиян на визу

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

В октябре ряд стран закрыли въезд для россиян по туристическим визам. Чехия перестала впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Такой же запрет ввела Польша, а также страны Прибалтики.

По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, зеркальный ответ Западу на запреты въезда россиянам — нерациональный шаг, так как в «игре на разрушение» не может быть победителей. Он отметил, что проигравшими всегда оказываются обычные люди, вне зависимости от их гражданства. Они остаются без возможности увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в мероприятиях научного, культурного, спортивного характера.