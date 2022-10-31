Виза на Кипр станет платной с 1 декабря

Оформление визы на Кипр с 1 декабря будет стоить 80 евро, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В сообщении говорится, что речь идёт о визовом сборе для взрослых заявителей, оформление национальной визы Кипра для детей с 6 до 12 лет будет стоить в два раза меньше — 40 евро.

«Решение об этом принял Совет министров Республики», — уточнили в АТОР, добавив, что до 1 декабря въездные документы россияне смогут сделать бесплатно.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах, сообщает RT.

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