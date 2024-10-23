«Италия, Франция и Испания»: Сроки оформления шенгенской визы для россиян выросли

Отмечается, что 56% российских туристов не оформляют шенген, так как у 3% из них уже есть долгосрочные шенгенские визы, у 2% - «золотые визы», у 6% - второе гражданство. Порядка 20% респондентов не видят необходимости ездить в Европу после 2022 года.

В посольстве Италии сильно выросли сроки оформления шенгена для россиян до 60 дней, а в посольстве Франции сложно найти свободное место для записи.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз. На треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

