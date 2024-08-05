Исследование: Более 20% россиян тратят на отпуск до 100 тысяч рублей
Большая часть россиян или 23,1% респондентов тратит на отпуск от 30 до 50 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».
Еще 22,9% опрошенных готовы потратить на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей. У 18,5% россиян на данную статью расходов приходится от 10 до 30 тысяч рублей, 6,3% намерены уложиться в минимальный бюджет до 10 тысяч рублей. Основной статьей расходов в отпуске называют развлечения (31,3%), билеты на самолет или поезд (26,9%) и проживание (23,6%).
Более половины россиян или 56,4% намерены использовать в отпуске кредитные карты либо взять деньги взаймы у близких. Еще 4,4% планируют оформить потребительский кредит. Также уточняется, что 12,3% или каждый десятый опрошенный не намерен отдыхать этим летом.
Ранее сообщалось, что российские туристы в этом летнем сезоне в основном едут на отдых на Черноморское побережье. В лидерах на этом направлении – Краснодарский край, передает «Радиоточка НСН».
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