Исследование: Более 20% россиян тратят на отпуск до 100 тысяч рублей

Еще 22,9% опрошенных готовы потратить на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей. У 18,5% россиян на данную статью расходов приходится от 10 до 30 тысяч рублей, 6,3% намерены уложиться в минимальный бюджет до 10 тысяч рублей. Основной статьей расходов в отпуске называют развлечения (31,3%), билеты на самолет или поезд (26,9%) и проживание (23,6%).

Более половины россиян или 56,4% намерены использовать в отпуске кредитные карты либо взять деньги взаймы у близких. Еще 4,4% планируют оформить потребительский кредит. Также уточняется, что 12,3% или каждый десятый опрошенный не намерен отдыхать этим летом.

Ранее сообщалось, что российские туристы в этом летнем сезоне в основном едут на отдых на Черноморское побережье. В лидерах на этом направлении – Краснодарский край, передает «Радиоточка НСН».

