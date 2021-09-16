Ирландия возобновляет выдачу виз российским туристам
Ирландия возобновляет выдачу виз туристам из России. Документы можно оформить в 11 городах нашей страны. Их принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове, передает АТОР.
Заявителям выдают краткосрочную визу категории С. Она разрешает въезд в Ирландию с целью туризма.
До пандемии Ирландия была нишевым направлением: тур туда обычно комбинировали с Великобританией, поэтому большинство граждан нашей страны посещало государство по британской визе. Сейчас въезд по ней приостановлен.
Ранее туроператор оценил туры в Египет.
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