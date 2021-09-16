Ирландия возобновляет выдачу виз российским туристам

Ирландия возобновляет выдачу виз туристам из России. Документы можно оформить в 11 городах нашей страны. Их принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове, передает АТОР.

Заявителям выдают краткосрочную визу категории С. Она разрешает въезд в Ирландию с целью туризма.

До пандемии Ирландия была нишевым направлением: тур туда обычно комбинировали с Великобританией, поэтому большинство граждан нашей страны посещало государство по британской визе. Сейчас въезд по ней приостановлен.

Ранее туроператор оценил туры в Египет.







