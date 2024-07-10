«Аэрофлот» возобновит полеты на Гоа с 1 октября
10 июля 202412:38
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа, сообщили в компании.
Рейсы будут выполняться из Шереметьево дважды в неделю.
Ранее стало известно, что Судан ведет с Россией переговоры о запуске прямого авиасообщения, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru