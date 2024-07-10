«Аэрофлот» возобновит полеты на Гоа с 1 октября

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа, сообщили в компании.

«Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы со 2 октября

Рейсы будут выполняться из Шереметьево дважды в неделю.

Ранее стало известно, что Судан ведет с Россией переговоры о запуске прямого авиасообщения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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