Россиянам упростят въезд в Китай в 2025 году
Власти Китая намерены в 2025 году изменить условия въезда в страну для российских туристов. Как сообщает «ФедералПресс», одним из нововведений станет безвизовый режим для групп от трёх человек, благодаря чему гражданам РФ не придётся оформлять индивидуальные визы.
Также продолжить действовать транзитный безвиз. В 2025 году он продолжит действовать от 24 до 144 часов, однако список городов с максимальным транзитом увеличится до 23, а количество портов - до 30.
Любители круизов с 2025 года смогут находится в Китае без виз в течение максимум 15 дней. Для этого необходимо забронировать круиза у китайского оператора минимум на двух человек. Доступны 13 портов, включая Шанхай, Тяньцзинь и Санью.
Отдохнуть на острове Хайнань без необходимости оформлять визу в следующем году российские туристы смогут до 30 дней. Безвизовое пребывание распространяется на весь остров. Условия распространяются на туристов из РФ, если они прилетят из любой страны, кроме Китая.
Ранее российские туроператоры совместно с посольством Мексики договорились создать рекомендации для туристов из России, чтобы минимизировать отказы во въезде в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru