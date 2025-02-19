Интерес российских туристов к Дальнему Востоку вырос на 36%
Число бронирований россиянами отелей во Владивостоке на март 2025 года выросло на 36% по сравнению с аналогичных периодом прошлого года, рассказали в сервисе «Островок».
Кроме того, на 26% выросло число бронирований Южно-Сахалинске.
Также популярностью у россиян для поездки в марте пользуются такие направления, как Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань, Эсто-Садок, Сириус, Красная Поляна, Иркутс и Нижний Новгород, отмечает «Газета.Ru».
Ранее стало известно, что самым популярным российским направлением на февраль стал Санкт-Петербург, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru