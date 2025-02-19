Интерес российских туристов к Дальнему Востоку вырос на 36%

Кроме того, на 26% выросло число бронирований Южно-Сахалинске.

Также популярностью у россиян для поездки в марте пользуются такие направления, как Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань, Эсто-Садок, Сириус, Красная Поляна, Иркутс и Нижний Новгород, отмечает «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что самым популярным российским направлением на февраль стал Санкт-Петербург, напоминает RT.

