Интерес российских туристов к Дальнему Востоку вырос на 36%

Число бронирований россиянами отелей во Владивостоке на март 2025 года выросло на 36% по сравнению с аналогичных периодом прошлого года, рассказали в сервисе «Островок».

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Кроме того, на 26% выросло число бронирований Южно-Сахалинске.

Также популярностью у россиян для поездки в марте пользуются такие направления, как Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань, Эсто-Садок, Сириус, Красная Поляна, Иркутс и Нижний Новгород, отмечает «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что самым популярным российским направлением на февраль стал Санкт-Петербург, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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