Иностранцы стали чаще приезжать в Россию благодаря электронным визам

Более 60% въехавших на территорию России по электронным визам иностранных туристов - граждане стран БРИКС, сообщили в Минэкономразвития.

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По словам главы ведомства Максима Решетникова, электронные визы ввели для граждан 55 стран, тем самым упрощая процесс въезда в Россию. Решетников уточнил, что сейчас ведется обсуждение электронных виз с Индией.

На фоне возросшего интереса иностранцев к России в этом году ожидается увеличение количества туристов на 30%.

Ранее стало известно, что число бронирований иностранными туристами на сайтах российских турагентств может вырасти на 40%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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