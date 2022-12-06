Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля

Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей с 2023 года. Соответствующие изменения в соответствующий закон опубликованы на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что документ о въезде будут выдавать при предъявлении брони любого объекта размещения, внесенного в единый перечень классифицированных гостиниц. Таким образом, оформить визу можно будет на срок до шести месяцев. Документ вступит в силу с 5 марта 2023 года.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия ведет работу по установлению безвизового режима с рядом стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияОтелиВиза
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