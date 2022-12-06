Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
Иностранные туристы смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей с 2023 года. Соответствующие изменения в соответствующий закон опубликованы на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что документ о въезде будут выдавать при предъявлении брони любого объекта размещения, внесенного в единый перечень классифицированных гостиниц. Таким образом, оформить визу можно будет на срок до шести месяцев. Документ вступит в силу с 5 марта 2023 года.
Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия ведет работу по установлению безвизового режима с рядом стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- «Каннибализм». В Госдуме оценили лишение «Дождя»* лицензии в Латвии
- Врачи объяснили, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа
- Шойгу заявил, что за ноябрь потери ВСУ составили более 8 300 военных
- Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS
- Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
- YouTube заблокировал канал RT Balkan
- В Минобороны РФ подтвердили обмен пленными с Украиной по формуле «60 на 60»
- Против Oxxxymiron возбудили административное дело за песню «Ойда»
- В Ростовской области дезертир обстрелял полицейских
- «60 на 60». Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru