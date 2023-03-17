Индия ограничила срок пребывания в стране российских туристов
Посольство России в Индии в своём Telegram-канале заявило, что индийские власти ограничили период непрерывного пребывания на территории страны для граждан России.
В сообщении говорится, что срок не должен превышать 90 дней, при этом суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года - не более 180 дней.
В дипмиссии отметили, что изменения касаются уже выданных электронных виз.
«Рекомендуем россиянам обновить ранее оформленные документы», - добавили в посольстве.
Ранее министерства экономики и финансов Мозамбика заявило об отмене виз для граждан из 28 стран, включая Россию, сообщает НСН.
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