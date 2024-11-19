Губернатор Приморья: Поток туристов из Китая на Дальний Восток вырос вдвое
Поток туристов из Китая на Дальний Восток вырос вдвое за 2024 год, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
По его словам, в этом году регион принял уже 500-600 тысяч китайских туристов, что в два раза больше прошлогодних значений. При этом он отметил, что для еще большего привлечения туристов требуются крупные государственные инвестиции.
В 2023 году Россию посетили 477 тысяч китайских туристов, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай. Также, по его словам, 734 тысячи граждан России за прошлый год посетили Китай. Он отметил, что туристические потоки взаимно увеличиваются, чему активно способствует безвизовый режим для групповых поездок.
Так, Приморье в 2023 году посетили 129,5 тысячи туристов из Китая, из них 25,8 тысячи – в составе групп в рамках безвизового режима, сообщает региональное агентство по туризму. Это почти в 100 раз больше, чем в 2022 году. При этом до показателей 2019 года дотянуть пока не удалось. В тот год регион посетили более 370 тысяч граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru