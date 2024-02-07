АТОР: Экскурсионные туры резко подорожали из-за роста цен на аренду автобусов
В России резко подорожали экскурсионные туры из-за роста цен на аренду автобусов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Теперь за аренду транспорта туристическим компаниям придется заплатить на 30-50% больше, что по-разному сказалось на ценах туров в регионах.
Больше всего экскурсионные туры подорожали в Москве, где цены выросли в два раза.
Ранее туроператоры определили самые востребованные зарубежные маршруты для экскурсионных поездок. Отмечается, что лидер спроса – Турция. Так, большинство туристов стремятся увидеть Стамбул, а также Каппадокию, Анкару и Памуккале. Сообщается, что в конце февраля путешествие на неделю по такому маршруту стоит от 98 тысяч рублей на двоих.
Второе место по популярности занимают страны ближнего зарубежья – Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Узбекистан. Согласно данным, в среднем пятидневная поездка стоит порядка 50 тысяч рублей на двоих, при этом нужно учесть расходы на авиабилеты, передает «Радиоточка НСН».
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