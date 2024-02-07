АТОР: Экскурсионные туры резко подорожали из-за роста цен на аренду автобусов

В России резко подорожали экскурсионные туры из-за роста цен на аренду автобусов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь за аренду транспорта туристическим компаниям придется заплатить на 30-50% больше, что по-разному сказалось на ценах туров в регионах.

Больше всего экскурсионные туры подорожали в Москве, где цены выросли в два раза.