Греция ужесточит правила въезда для российских туристов
Туристов из России, въезжающих в Грецию, обяжут сдавать тесты на коронавирус независимо от пройденной вакцинации. Об этом сообщается в правительственном вестнике.
Нововведение вступит в силу с 30 июня, отмечает RT. Мера призвана устранить риск распространения инфекции.
Россияне должны будут предъявить на границе результаты ПЦР или экспресс-теста, а также пройти экспресс-тестирование на антиген при въезде в Грецию. Новое требование распространяется на всех туристов старше 12 лет, сообщает Ura.ru. Россиянам необходимо оставаться в аэропорту до получения результатов теста и уйти на обязательный карантин, если исследование подтвердит наличие COVID-19.
Ранее въезжать в Грецию можно было туристам с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о перенесенном заболевании и наличии антител, напоминает «Свободная пресса».
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