Греция продлила ограничения для въезда туристов
Греция продлила ограничение на въезд 4 тысяч российских граждан в неделю до 14 мая. Министерское решение было опубликовано накануне в официальной правительственной газете.
Отмечается, что въезжать россиянам разрешено через девять аэропортов, а при наличии отрицательного ПЦР теста и сертификата о вакцинации не будет необходимости «отбывать» недельный карантин.
Из-за пандемии власти Греции ввели ограничения на въезд граждан, с сентября прошлого года 500 россиян в неделю могли попасть в страну. В марте 2021 года количество туристов увеличили в восемь раз, а с 26 апреля открыли дополнительное количество аэропортов и отменили обязательный карантин.
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