Греция продлила ограничения для въезда туристов

Греция продлила ограничение на въезд 4 тысяч российских граждан в неделю до 14 мая. Министерское решение было опубликовано накануне в официальной правительственной газете.

Греция облегчила правила въезда для российских граждан

Отмечается, что въезжать россиянам разрешено через девять аэропортов, а при наличии отрицательного ПЦР теста и сертификата о вакцинации не будет необходимости «отбывать» недельный карантин.

Из-за пандемии власти Греции ввели ограничения на въезд граждан, с сентября прошлого года 500 россиян в неделю могли попасть в страну. В марте 2021 года количество туристов увеличили в восемь раз, а с 26 апреля открыли дополнительное количество аэропортов и отменили обязательный карантин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусГрецияТуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры