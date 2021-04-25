Греция облегчила правила въезда для российских граждан
25 апреля 202101:39
Власти Греции отменили обязательный карантин для въезжающих в страну россиян при наличии у них отрицательного ПЦР-теста и сертификата вакцинации, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем, до 3 мая продлено ограничение на въезд четырех тысяч граждан России в неделю, въезжать им теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше.
Напомним, до сих пор россиянам было разрешено въезжать в Грецию исключительно воздушным путём через Афины, Салоники и Ираклион.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru