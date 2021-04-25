Греция облегчила правила въезда для российских граждан

Власти Греции отменили обязательный карантин для въезжающих в страну россиян при наличии у них отрицательного ПЦР-теста и сертификата вакцинации, сообщает РИА Новости.

Греция до 26 апреля продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Вместе с тем, до 3 мая продлено ограничение на въезд четырех тысяч граждан России в неделю, въезжать им теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше.

Напомним, до сих пор россиянам было разрешено въезжать в Грецию исключительно воздушным путём через Афины, Салоники и Ираклион.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмГреция
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