Греция облегчила правила въезда для российских граждан

Вместе с тем, до 3 мая продлено ограничение на въезд четырех тысяч граждан России в неделю, въезжать им теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше.

Напомним, до сих пор россиянам было разрешено въезжать в Грецию исключительно воздушным путём через Афины, Салоники и Ираклион.

