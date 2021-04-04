Греция продлила до 19 апреля разрешение на въезд россиян
Власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд 4 тысяч граждан России в неделю, сообщает «Газета правительства» со ссылкой на решение семи министерств.
До 22 марта был разрешен въезд в страну 500 россиянам. После этого норма была увеличена в восемь раз. Ограничение действует на фоне эпидемии коронавируса.
Россияне могут въезжать в Грецию исключительно воздушным путём через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия, со справкой на английском языке. Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира.
С середины мая Греция намерена принимать всех россиян.
Дебаты о закупке зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе российского «Спутника V», прошли в парламенте Греции.
Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что власти страны должны были, не дожидаясь одобрения Евросоюза, принять решение о закупке вакцин.
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