Греция продлила до 19 апреля разрешение на въезд россиян

До 22 марта был разрешен въезд в страну 500 россиянам. После этого норма была увеличена в восемь раз. Ограничение действует на фоне эпидемии коронавируса.

Россияне могут въезжать в Грецию исключительно воздушным путём через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия, со справкой на английском языке. Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира.

С середины мая Греция намерена принимать всех россиян.

Дебаты о закупке зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе российского «Спутника V», прошли в парламенте Греции.

Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что власти страны должны были, не дожидаясь одобрения Евросоюза, принять решение о закупке вакцин.

