Греция до 26 апреля продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Новое постановление будет действовать до 6 утра 26 апреля. Ранее действие постановлений продлевалось на две недели.

Россиян разрешено въезжать в Грецию исключительно воздушным путём через Афины, Салоники и Ираклион. При себе граждане РФ должны иметь отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию.

Напомним, россияне смогут въезжать на территорию Греции без необходимости карантина с 19 апреля.

Отмечается, что при этом россиянин должен быть либо вакцинирован, либо иметь отрицательный ПЦР-тест.

