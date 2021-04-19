Греция до 26 апреля продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Власти Греция продлили до 26 апреля разрешение на въезд четырех тысяч граждан России в неделю на прежних условиях, сообщает РИА Новости.

Россияне смогут въезжать в Грецию без карантина с 19 апреля

Новое постановление будет действовать до 6 утра 26 апреля. Ранее действие постановлений продлевалось на две недели.

Россиян разрешено въезжать в Грецию исключительно воздушным путём через Афины, Салоники и Ираклион. При себе граждане РФ должны иметь отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию.

Напомним, россияне смогут въезжать на территорию Греции без необходимости карантина с 19 апреля.

Отмечается, что при этом россиянин должен быть либо вакцинирован, либо иметь отрицательный ПЦР-тест.

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ТЕГИ:ТуризмГреция
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