Греция до 26 апреля продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю
Власти Греция продлили до 26 апреля разрешение на въезд четырех тысяч граждан России в неделю на прежних условиях, сообщает РИА Новости.
Новое постановление будет действовать до 6 утра 26 апреля. Ранее действие постановлений продлевалось на две недели.
Россиян разрешено въезжать в Грецию исключительно воздушным путём через Афины, Салоники и Ираклион. При себе граждане РФ должны иметь отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию.
Напомним, россияне смогут въезжать на территорию Греции без необходимости карантина с 19 апреля.
Отмечается, что при этом россиянин должен быть либо вакцинирован, либо иметь отрицательный ПЦР-тест.
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