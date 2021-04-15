Россияне смогут въезжать в Грецию без карантина с 19 апреля

Так, по данным агенства, об этом глава Минтуризма Греции Харис Теохарис заявил в ходе переговоров с российскими коллегами.Отмечается, что при этом россиянин должен быть либо вакцинирован, либо иметь отрицательный ПЦР-тест.



Согласно информации источника агенства, дело остается за тем, чтобы Россия дала разрешение на перелеты. В Греции со следующей недели заработают 9 аэропортов.

