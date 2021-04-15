Россияне смогут въезжать в Грецию без карантина с 19 апреля

Россияне смогут въезжать на территорию Греции без необходимости карантина с 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в греческой делегации, находящейся с визитом в Москве.

В Крыму спрогнозировали незначительный рост цен на отдых в 2021 году

Так, по данным агенства, об этом глава Минтуризма Греции Харис Теохарис заявил в ходе переговоров с российскими коллегами.Отмечается, что при этом россиянин должен быть либо вакцинирован, либо иметь отрицательный ПЦР-тест.

Согласно информации источника агенства, дело остается за тем, чтобы Россия дала разрешение на перелеты. В Греции со следующей недели заработают 9 аэропортов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмГреция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры