Россияне смогут въезжать в Грецию без карантина с 19 апреля
Россияне смогут въезжать на территорию Греции без необходимости карантина с 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в греческой делегации, находящейся с визитом в Москве.
Так, по данным агенства, об этом глава Минтуризма Греции Харис Теохарис заявил в ходе переговоров с российскими коллегами.Отмечается, что при этом россиянин должен быть либо вакцинирован, либо иметь отрицательный ПЦР-тест.
Согласно информации источника агенства, дело остается за тем, чтобы Россия дала разрешение на перелеты. В Греции со следующей недели заработают 9 аэропортов.
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