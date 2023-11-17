Гостиницы Москвы были загружены в ноябрьские праздники на 85%
Уровень загрузки гостиниц Москвы в период ноябрьских праздников с 3 по 6 ноября составил 85%, что выше аналогичного периода 2022 года на 12%. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.
Отмечается, что самой большой популярностью у туристов пользовались гостиницы категории трех и четырех звезд. При этом пиковыми днями стали 3 и 4 ноября, в это время отели города были в среднем заняты на 90%.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в интервью НСН рассказал, что на ноябрьские праздники россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи и Калининград, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год
- Гостиницы Москвы были загружены в ноябрьские праздники на 85%
- Петр Тодоровский приступил к съёмкам мистического детективного сериала
- Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года
- Автор фильма «Брат 3» Переверзев: Джим Джармуш нарек меня режиссером
- Аллу Пугачеву заметили выходящей из монастыря на Кипре
- Режиссер «Брата 3» Переверзев заявил об отсутствии в России киноиндустрии
- Режиссер Переверзев назвал «Брат 3» национальным достоянием России
- Певица Самойлова выступила за создание в РФ аналога «Евровидения»
- Депутат в ХМАО решил запретить на новогодних утренниках известные песни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru