Гостиницы Москвы были загружены в ноябрьские праздники на 85%

Уровень загрузки гостиниц Москвы в период ноябрьских праздников с 3 по 6 ноября составил 85%, что выше аналогичного периода 2022 года на 12%. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

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Отмечается, что самой большой популярностью у туристов пользовались гостиницы категории трех и четырех звезд. При этом пиковыми днями стали 3 и 4 ноября, в это время отели города были в среднем заняты на 90%.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в интервью НСН рассказал, что на ноябрьские праздники россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи и Калининград, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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