Гостиницы Москвы были загружены в ноябрьские праздники на 85%

Отмечается, что самой большой популярностью у туристов пользовались гостиницы категории трех и четырех звезд. При этом пиковыми днями стали 3 и 4 ноября, в это время отели города были в среднем заняты на 90%.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в интервью НСН рассказал, что на ноябрьские праздники россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи и Калининград, передает «Радиоточка НСН».

