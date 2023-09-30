В Москве откроют 4 гостиницы по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

В Москве с апреля 2023 года были заключены с инвесторами четыре соглашения по льготной аренде недвижимости для открытия гостиниц по программе «1 рубль за квадратный метр». Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Он уточнил, что эта программа заработала в Москве с 2022 года. По ее условиям предприниматели участвуют в специальных аукционах. В случае победы они обязаны отремонтировать здание и открыть в нем отель. По словам вице-мэра, с предпринимателями на 20 лет заключены договоры аренды четырех зданий общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров.Будущие отели расположены в центре и на востоке столицы.

Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по условиям программы на капитальный ремонт объекта недвижимости инвестору дается 18 месяцев или не более пяти лет на его реставрацию, в случае, если это объект культурного наследия.

Он также обратил внимание на то, что в ходе капремонта или реставрации инвестору нужно выполнить условия программы: номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения.

«Кроме того, гостинице необходимо пройти классификацию и получить категорию «три звезды», «четыре звезды» или «пять звезд». После этого арендатор сможет обратиться в городской Комитет по туризму для перехода на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год», - объяснил глава департамента.

Только при выполнении всех условий соглашения инвесторы затем могут обратиться за переходом на льготную ставку по арендной плате.

