Горячий Ключ и Ессентуки возглавили топ курортов с дешевой арендой

В Горячем Ключе аренда в среднем стоит 2 540 рублей за сутки. В Ессентуках средняя стоимость составляет 2 650 рублей за сутки, в Железноводске – 2 780 рублей. Далее следуют Евпатория с арендой в размере 2 820 рублей и Ейск – 2 850 рублей.

Генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов отметил, что средняя цена на посуточную аренду на российских курортах находится в районе 4 200 рублей за сутки.

По его словам, из курортов Краснодарского края самыми недорогими являются курорты Азовского моря и небольшие нераскрученные поселки: Шепси, Вишневка, Магри, Архипо-Осиповка, Макопсе.

В среднем россияне тратят на аренду жилья на курортах в августе 20 000 рублей. Средняя продолжительность поездки составляет 5-7 дней.