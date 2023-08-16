Горячий Ключ и Ессентуки возглавили топ курортов с дешевой арендой
Десятку российских курортов с самыми низкими ценами на аренду жилья в августе возглавили Горячий Ключ, Ессентуки и Железноводск. Об этом рассказали в сервисе онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру», сообщает «Газета.Ru».
В Горячем Ключе аренда в среднем стоит 2 540 рублей за сутки. В Ессентуках средняя стоимость составляет 2 650 рублей за сутки, в Железноводске – 2 780 рублей. Далее следуют Евпатория с арендой в размере 2 820 рублей и Ейск – 2 850 рублей.
Генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов отметил, что средняя цена на посуточную аренду на российских курортах находится в районе 4 200 рублей за сутки.
По его словам, из курортов Краснодарского края самыми недорогими являются курорты Азовского моря и небольшие нераскрученные поселки: Шепси, Вишневка, Магри, Архипо-Осиповка, Макопсе.
В среднем россияне тратят на аренду жилья на курортах в августе 20 000 рублей. Средняя продолжительность поездки составляет 5-7 дней.
Традиционно наибольшим спросом у туристов пользуются небольшие квартиры или студии.
«Часто их снимают семьей. И так как обычно хозяева помещений не берут доплату за каждого проживающего, как в отелях, то получается очень большая экономия», – подчеркнул Кузнецов.
Ранее стало известно, что круглогодичные морские курорты в России привлекут туристов из-за границы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru