Гонконг ужесточил требования для въезда из России

Правительство Гонконга ужесточило правила въезда для граждан, прибывших с территории России.

В указе, который опубликован на правительственном сайте, говорится, что Россия, а также Франция, внесены в список стран с повышенным риском заражения коронавирусом. Для въезда с их территории в специальный административный район Китая потребуется справка об отрицательном тесте на COVID-19.

Новые правила, которые начнут действовать с 26 октября, коснутся лиц посещавших Россию или Францию в течение 14 дней до прибытия в Гонконг. Справка об отсутствии коронавируса должна быть получена ими не позже чем за 72 часа до вылета. Также обязателен двухнедельный карантин.

Ранее Гонконг внёс в список стран с повышенным риском заражения коронавирусом Бангладеш, Эфиопию, Индию, Индонезию, Казахстан, Непал, Пакистан, Филиппины, Южную Африку, Великобританию и США. За нарушение анти-коронавирусных правил для приезжих в Гонконге предусмотрен штраф в размере 10 000 долларов США и шесть месяцев тюрьмы.

