Глава Ростуризма: Россия должна открыть границы для иностранных туристов

Догузова отметила, что у туризм имеет колоссальный экспортный потенциал, и на нем можно зарабатывать миллиарды.

Она подчеркнула, что лучшей демонстрацией открытости России к миру будет скорейший запуск единой электронной визы для 52 стран.

Руководитель Ростуризма напомнила о словах президента России Владимира Путина о ключевом принципе развития экономики - открытости. Она поддерживает его позицию.

