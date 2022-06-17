Глава Ростуризма: Россия должна открыть границы для иностранных туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что России нужно быть открытой страной для иностранных туристов, желающих посетить страну. Об этом она сообщила журналистам во время пребывания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ростуризм представил туристический маршрут по местам отдыха Путина

Догузова отметила, что у туризм имеет колоссальный экспортный потенциал, и на нем можно зарабатывать миллиарды.

Она подчеркнула, что лучшей демонстрацией открытости России к миру будет скорейший запуск единой электронной визы для 52 стран.

Руководитель Ростуризма напомнила о словах президента России Владимира Путина о ключевом принципе развития экономики - открытости. Она поддерживает его позицию.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РостуризмЗарина Догузова
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