Georgian Airways начала продавать билеты на рейсы в Москву

Крупнейшая грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продавать авиабилеты на рейсы из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване. Об этом сообщают «Известия».

«Дешевле на треть!»: Грузия может отбить у Сочи российских туристов

Речь идет о партнерских рейсах армянской авиакомпании Air Dilijans. В общей сложности полет займет 4,5 часа, из них полчаса - пересадка в Ереване.

Купить авиабилеты можно на сайте обеих компаний.

Ранее в пресс-службе аэропорта «Внуково» объяснили техническим сбоем появление прямого рейса в Тбилиси, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Давид Хизанишвили
ТЕГИ:АвиаперелетыАвиабилетыГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры