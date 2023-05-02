Georgian Airways начала продавать билеты на рейсы в Москву
2 мая 202316:42
Крупнейшая грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продавать авиабилеты на рейсы из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване. Об этом сообщают «Известия».
Речь идет о партнерских рейсах армянской авиакомпании Air Dilijans. В общей сложности полет займет 4,5 часа, из них полчаса - пересадка в Ереване.
Купить авиабилеты можно на сайте обеих компаний.
Ранее в пресс-службе аэропорта «Внуково» объяснили техническим сбоем появление прямого рейса в Тбилиси, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru