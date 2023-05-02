Georgian Airways начала продавать билеты на рейсы в Москву

Песков: российские спецслужбы делают все необходимое, чтобы не допустить диверсий на 9 мая Павильоны «Здоровая Москва» откроются 16 мая Почти 110 станций метро и МЦК открыли в столице за 12 лет Собянин встретился с московскими контрактниками В столице состоится концерт сводного хора «Московского долголетия» ко Дню Победы Завтра на территории Москвы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра