Географ Крылов предупредил о падении турпотока на 20% из-за мазута в Черном море

Разлив мазута в Черном море может обрушить летний туристический поток в районы Анапы на 20-25% по сравнению с уровнем прошлого года, заявил замдекана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения, географ Петр Крылов в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, это чревато падением доходов местных жителей, которые занимаются обслуживанием путешественников.

Крылов отметил, что существует вероятность перераспределения туристов. Так, снижение турпотока в районе Анапы повысит интерес россиян к поездкам в Крым, Абхазию, на Черноморское побережье Кавказа.

Ранее председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова рассказала НСН, что помимо пляжного отдыха и «тюленинга» туристы все чаще приезжают в Крым за активным отдыхом в горах, а местные отельеры не столкнулись с отменами на фоне загрязнения мазутом, передает «Радиоточка НСН».

