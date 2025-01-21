Географ Крылов предупредил о падении турпотока на 20% из-за мазута в Черном море
Разлив мазута в Черном море может обрушить летний туристический поток в районы Анапы на 20-25% по сравнению с уровнем прошлого года, заявил замдекана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения, географ Петр Крылов в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, это чревато падением доходов местных жителей, которые занимаются обслуживанием путешественников.
Крылов отметил, что существует вероятность перераспределения туристов. Так, снижение турпотока в районе Анапы повысит интерес россиян к поездкам в Крым, Абхазию, на Черноморское побережье Кавказа.
Ранее председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова рассказала НСН, что помимо пляжного отдыха и «тюленинга» туристы все чаще приезжают в Крым за активным отдыхом в горах, а местные отельеры не столкнулись с отменами на фоне загрязнения мазутом, передает «Радиоточка НСН».
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