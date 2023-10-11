Стоимость авиабилетов из Израиля в Россию превысила 100 тысяч рублей

Стоимость билетов на прямые авиарейсы из Израиля в Россию резко подскочила и уже превышает 100 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Ниже 100 тысяч рублей билетов на среду, 11 октября, в кассах уже нет. При этом улететь с несколькими пересадками стало ещё дороже. Агрегаторы стали предлагать перелёты в Россию через КНР, причем самый дешевый билет стоит не ниже 182, 5 тысяч рублей.

По данным АТОР, пока всё еще сохраняется возможность покинуть Израиль на рейсах авиакомпании Red Wings, купив билет от 108 тысячи рублей в Сочи или от 140 тысяч рублей в Москву.

Ранее Минтранс опроверг информацию о возможном росте стоимости авиабилетов на 40%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новсти/Александр Гальперин
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