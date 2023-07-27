Гендир «Арт-тур»: Туроператоры очень ждут открытия авиасообщения с ЮАР

«Мы очень ждем, что в ближайшей перспективе откроется ЮАР. Особенно зимой это было бы актуально. Южная Африка становится все более популярна, плюс мы с Южной Африкой находимся в БРИКС, так что у нас очень много общих интересов. Если откроются прямые рейсы в ЮАР, то это будет, скорее всего, Йоханнесбург. Это более крупный хаб, плюс там больше деловых туристов и бизнес-связей. Оттуда удобнее долетать в более северные страны Южной Африки, но для туризма нам, конечно, лучше был бы Кейптаун», - сказал собеседник НСН.

Ранее руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько заявил, что российская сторона прорабатывает возможность организации полетов в Танзанию и другие страны юга Африки, популярные с точки зрения туризма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

