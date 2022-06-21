Альянс турагентств назвал три популярных зарубежных направления у россиян

В Европу сейчас можно летать только через Турцию и Арабские Эмираты, другого пути нет, отметила в эфире НСН Наталья Осипова. 

Среди россиян в качестве выездного туризма пользуются большим спросом Египет, Турция и Арабские Эмираты, при этом с пересадками больше едут именно в Европу, Индонезию и Таиланд, рассказала исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что в июне 2022 года по сравнению с маем увеличилось число россиян, путешествующих в Шри-Ланку, Испанию и Германию.

«В Европу можно лететь только через Турцию и Арабские Эмираты, другого пути нет. При этом визы сейчас выдают. Среди россиян в топ направлений выездного Туризма входит именно Турция, Египет и Арабские Эмираты. Сезон только начался в конце мая, поэтому пока что еще рано сравнивать количество выезжающих туристов с прошлым годом. А вот с пересадками больше едут в Европу, Индонезию и Таиланд», - сказала Осипова.

Ранее вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева в пресс-центре НСН отмечала, что Турция и Египет по-прежнему остаются доступными направлениями с финансовой точки зрения для российских туристов.

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