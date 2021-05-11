Египет и Греция в борьбе за российского туриста

Москва и Афины согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе. С таким заявлением выступил МИД Греции. В нем говорится о намерении сторон «во-первых, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а, во-вторых, согласовать дату начала полетов между двумя странами».

Туристическая отрасль Греции после противоэпидемических ограничений, связанных с коронавирусом, возобновляет работу 15 мая.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в Греции, по заверению властей страны, благополучна, а от коронавируса ежедневно вакцинируется порядка 1% населения республики.

Тем временем, появились некоторые подробности относительно предстоящего возобновления чартерного авиасообщения с курортами Египта. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России, о сроках перезапуска авиасообщения на курорты Египта может быть объявлено ориентировочно 14 мая.

При этом, как следует из публикации, поначалу объемы перевозок в направлении Хургады и Шарм-эль-Шейха будут разными. Причина в том, что российская сторона по-прежнему считает курорты на западном побережье Красного моря более безопасными, нежели Южный Синай. В Хургаде, в отличие от Шарм-эль-Шейха, есть возможность обслуживать российских туристов в отдельном терминале. Поэтому больше полетных программ будет разрешено именно в Хургаду, - отмечает АТОР. По ее данным, в Хургаду согласовано до 13 регулярных рейсов в день, а также чартеры из регионов. Рейсы в Шарм-эль-Шейх на первом этапе будут только регулярными.

Что касается Турции, то перспективы ее открытия для россиян пока остаются туманными. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. До 17 мая там действует жесткий локдаун. Сама же Турция с 15 мая отменяет требование о ПЦР-тестах на коронавирус для туристов из 16 стран. России среди них нет.

При закрытых для россиян турецких пляжах открытие Египта и Греции представляется особенно актуальным на фоне сообщений с российских курортов, стоимость отдыха на которых сопоставима, а то и превышает зарубежные аналоги. Так, по признанию председателя Крымской гостиничной ассоциации спекулятивный рост цен может сказаться на имидже курорта и привести к потере довольно большого числа туристов:

«Некоторые объекты спекулятивно очень серьезно подняли цены (…) Когда уйдет "ковидный" период, мы потеряем достаточно большое количество туристов, так как сейчас зарабатываем на рейтинг дорогого курорта, в некоторых случаях - необоснованно дорогого», - заявил Сергей Маковей «Интерфаксу».

Та же тенденция наблюдается и в торговле: стоимость некоторых продуктов в два раза выше, чем в крупных сибирских городах, это касается даже фруктов и овощей, - отметил собеседник агентства.

Выгодной альтернативой непомерно подорожавшему Крыму как раз и могут стать курорты Греции и Египта. Если, конечно, с ними не повторится «турецкий гамбит».

