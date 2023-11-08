Крым готовится принять фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест»

Эногастрономические выходные #Ноябрьфест пройдут в Крыму в ноябре 2023 года. В его рамках крымские винодельческие хозяйства проведут дни открытых дверей, мастер-классы, дегустации и экскурсии. Также состоятся тематические мероприятия по темам «вино и музыка», «вино и живопись», «вино и кино», «вино и гастрономия».

На винодельческих и туристических объектах Ялтинского, Бахчисарайского, Судакского регионов соберутся лучшие виноделы, рестораторы, фермеры и организаторы событий Крыма. Поучаствовать в мероприятиях смогут все жители и гости Крыма.

Важнейшее мероприятие состоится 18 ноября на территории Центра винного туризма WINEPARK в Ялте. Здесь организуют выставочную композицию, презентацию и дегустацию винодельческой продукции. Также здесь разместятся гастрономическая зона, сырный маркет, территория творчества и главная сцена, где, в частности, выступит Александр Иванов и группа «Рондо».

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, Крым — один из крупнейших и быстроразвивающихся российских винодельческих регионов, важную роль в этом играет и постоянная поддержка со стороны российского правительства. В частности, здесь активно развивается эногастрономический туризм. Так, здесь был создан уникальный маршрут «Винная дорога Крыма», который объединил более 30 винных предприятий, гостиниц, ресторанов, сыроварен, устричных и мидийных ферм.

Концепция проведения недель эногастрономии в Крыму #Ноябрьфест разработало Министерство курортов и туризма Республики Крым. Она отвечает целям Национального проекта «Туризм и индустрии гостеприимства».

