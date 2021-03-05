Эксперты спрогнозировали цены на летний отдых в Турции в 2021 году
Цены на отдых в Турции предстоящими летом, скорее всего, расти не будут. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Он подчеркнул, что повышение тарифов и увеличение цен по тому или иному направлению в условиях пандемии COVID-19 негативно отразится на турпотоке, пишет ТАСС.
А ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал, что в настоящий момент россияне могут поехать в 40 стран мира.
«Везде разные условия по посещению. Регулярное сообщение налажено с 24 странами. А реальный турпоток сейчас формируется только в 5 стран. Это Турция, ОАЭ, Мальдивы, Танзания и Куба. Такой же прогноз и на предстоящий летний сезон. Эти страны предлагают наиболее понятные правила игры. Кипр перенес дату открытия границ с Россией с 1 марта на 1 апреля», - подчеркнул Игнатьев.
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