Эксперты рассказали, без чего не пустят за границу

От туристов в тех, странах, где открыто авиасообщения с Россией, потребует подтверждение отсутствия коронавируса, рассказал советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

По его словам, без отрицательного теста на коронавирус во многие страны въехать нельзя.

Еще порядка 20 стран могут принять туристоьв из Росси только после прохождения ими карантина, заявил «Радио 1» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Как сообщалось ранее, туристы смогут посетить Кипр с 1 марта 2021 года без ограничений, нужен лишь отрицательный результат теста на коронавирус. Российским туристам при этом придется сдавать ещё один анализ по прилету в страну.